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Прокуратура обшукала двох кандидатів на головів ОТГ під Луцьком через «кримінал»

Прокуратура обшукала двох кандидатів на головів ОТГ під Луцьком через «кримінал»
Прокуратура Волині здійснює слідчі дії через можливу причетність до протиправних схем розкрадання бюджетних коштів керівників органів місцевого самоврядування, зокрема - Луцької районної ради.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у низці розслідуваних слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області кримінальних проваджень за фактами розтрати коштів службовими особами Комунального підприємства "Луцьке" (засновник – Луцька районна рада), які розпочато у минулому та поточному роках.

Як повідомили у прес-службі прокуратури, оперативне супроводження здійснює Управління СБУ в області та Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

"Наразі перевіряються відомості, здобуті Управлінням захисту економіки в області, про причетність до протиправних схем розкрадання бюджетних коштів керівників органів місцевого самоврядування. Для цього проводиться комплекс слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що мова йде про кандидата на голову Підгайцівської ОТГ Валентина Приходька та кандидата на голову Гіркополонківської ОТГ Вадима Веремчука. У їхніх будинках відбулися обшуки.

Відповідаючи на закиди деяких ЗМІ, прокуратура області наголосила, що заперечує наявність політичного підтексту у кримінальних провадженнях.

У прокуратурі також повідомили, що на теперішній час вже вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4,5 статті 191 КК України, керівнику підприємства, який допустив розтрату коштів на суму 1,6 млн. грн.

Крім цього, вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України керівнику однієї з підрядних організацій, який привласнив бюджетні кошти на суму 1,3 млн. грн.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Луцьке» Луцької районної ради фігурує у 10 кримінальних справах через неправомірні дії службовців.




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Теги: кримінал, прокуратура
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