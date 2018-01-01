Прокуратура обшукала двох кандидатів на головів ОТГ під Луцьком через «кримінал»
Сьогодні, 20:07
Прокуратура Волині здійснює слідчі дії через можливу причетність до протиправних схем розкрадання бюджетних коштів керівників органів місцевого самоврядування, зокрема - Луцької районної ради.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у низці розслідуваних слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області кримінальних проваджень за фактами розтрати коштів службовими особами Комунального підприємства "Луцьке" (засновник – Луцька районна рада), які розпочато у минулому та поточному роках.
Як повідомили у прес-службі прокуратури, оперативне супроводження здійснює Управління СБУ в області та Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
"Наразі перевіряються відомості, здобуті Управлінням захисту економіки в області, про причетність до протиправних схем розкрадання бюджетних коштів керівників органів місцевого самоврядування. Для цього проводиться комплекс слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що мова йде про кандидата на голову Підгайцівської ОТГ Валентина Приходька та кандидата на голову Гіркополонківської ОТГ Вадима Веремчука. У їхніх будинках відбулися обшуки.
Відповідаючи на закиди деяких ЗМІ, прокуратура області наголосила, що заперечує наявність політичного підтексту у кримінальних провадженнях.
У прокуратурі також повідомили, що на теперішній час вже вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4,5 статті 191 КК України, керівнику підприємства, який допустив розтрату коштів на суму 1,6 млн. грн.
Крім цього, вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України керівнику однієї з підрядних організацій, який привласнив бюджетні кошти на суму 1,3 млн. грн.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Луцьке» Луцької районної ради фігурує у 10 кримінальних справах через неправомірні дії службовців.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури.
Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у низці розслідуваних слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області кримінальних проваджень за фактами розтрати коштів службовими особами Комунального підприємства "Луцьке" (засновник – Луцька районна рада), які розпочато у минулому та поточному роках.
Як повідомили у прес-службі прокуратури, оперативне супроводження здійснює Управління СБУ в області та Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
"Наразі перевіряються відомості, здобуті Управлінням захисту економіки в області, про причетність до протиправних схем розкрадання бюджетних коштів керівників органів місцевого самоврядування. Для цього проводиться комплекс слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
З власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що мова йде про кандидата на голову Підгайцівської ОТГ Валентина Приходька та кандидата на голову Гіркополонківської ОТГ Вадима Веремчука. У їхніх будинках відбулися обшуки.
Відповідаючи на закиди деяких ЗМІ, прокуратура області наголосила, що заперечує наявність політичного підтексту у кримінальних провадженнях.
У прокуратурі також повідомили, що на теперішній час вже вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4,5 статті 191 КК України, керівнику підприємства, який допустив розтрату коштів на суму 1,6 млн. грн.
Крім цього, вручили письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України керівнику однієї з підрядних організацій, який привласнив бюджетні кошти на суму 1,3 млн. грн.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Луцьке» Луцької районної ради фігурує у 10 кримінальних справах через неправомірні дії службовців.
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