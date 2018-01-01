Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Сьогодні, 19:42
Дедалі більше забезпечених людей міняють житло у шумному місті на власний будинок за його межами.
В ідеалі нове помешкання ще й знаходиться неподалік міста, аби дорога на роботу чи навчання займала мінімум часу. Саме такий котедж – стильний та сучасний – Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити в Боратині, що під Луцьком, - пише Перший.
Загальна площа будинку – 175,94 кв. м, житлова – 79,94. Вартість котеджу разом із прибудинковою територією (8,5 сотки) становить $59 000.
Котедж двоповерховий, на першому поверсі розміщені гараж, санвузол, кладова, кухня та вітальня. З останньої є вихід на терасу. На другому поверсі – аж чотири кімнати та просторий санвузол.
Будівля – з червоної цегли, утеплена пінопластом та пофарбована, до будинку підведена електрика та газопостачання.
Прибудинкова територія буде вимощена бруківкою та огороджена парканом. Що важливо – неподалік школа, поряд уже заселені будинки.
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В ідеалі нове помешкання ще й знаходиться неподалік міста, аби дорога на роботу чи навчання займала мінімум часу. Саме такий котедж – стильний та сучасний – Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити в Боратині, що під Луцьком, - пише Перший.
Загальна площа будинку – 175,94 кв. м, житлова – 79,94. Вартість котеджу разом із прибудинковою територією (8,5 сотки) становить $59 000.
Котедж двоповерховий, на першому поверсі розміщені гараж, санвузол, кладова, кухня та вітальня. З останньої є вихід на терасу. На другому поверсі – аж чотири кімнати та просторий санвузол.
Будівля – з червоної цегли, утеплена пінопластом та пофарбована, до будинку підведена електрика та газопостачання.
Прибудинкова територія буде вимощена бруківкою та огороджена парканом. Що важливо – неподалік школа, поряд уже заселені будинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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