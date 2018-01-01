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Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*

Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Дедалі більше забезпечених людей міняють житло у шумному місті на власний будинок за його межами.

В ідеалі нове помешкання ще й знаходиться неподалік міста, аби дорога на роботу чи навчання займала мінімум часу. Саме такий котедж – стильний та сучасний – Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити в Боратині, що під Луцьком, - пише Перший.

Загальна площа будинку – 175,94 кв. м, житлова – 79,94. Вартість котеджу разом із прибудинковою територією (8,5 сотки) становить $59 000.

Котедж двоповерховий, на першому поверсі розміщені гараж, санвузол, кладова, кухня та вітальня. З останньої є вихід на терасу. На другому поверсі – аж чотири кімнати та просторий санвузол.

Будівля – з червоної цегли, утеплена пінопластом та пофарбована, до будинку підведена електрика та газопостачання.

Прибудинкова територія буде вимощена бруківкою та огороджена парканом. Що важливо – неподалік школа, поряд уже заселені будинки.
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*
Під Луцьком продають стильний двоповерховий котедж. ФОТО*

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Теги: Інвестор, будівництво
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