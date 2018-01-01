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Завершили ремонт мосту на Ковельській у Луцьку

Завершили ремонт мосту на Ковельській у Луцьку
У Луцьку завершили ремонт мосту через річку Стир на вулиці Ковельській, тож він буде відкритим для руху транспорту.

Про це пише Волинь Online.

На мосту вже завершили вкладання вирівнюючого шару асфальту. Підрядник дав 10-річну гарантію на роботи.

Видання зазначає, що на мосту не тільки вкладався асфальт, а й капітально ремонтувалися шви. Тротуари можуть викласти бруківкою.


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Теги: міст, Луцьк
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