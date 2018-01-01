Завершили ремонт мосту на Ковельській у Луцьку





Про це пише



На мосту вже завершили вкладання вирівнюючого шару асфальту. Підрядник дав 10-річну гарантію на роботи.



Видання зазначає, що на мосту не тільки вкладався асфальт, а й капітально ремонтувалися шви. Тротуари можуть викласти бруківкою.





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