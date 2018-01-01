На зйомній квартирі в Луцьку повісився юнак
Сьогодні, 21:53
Юнак із Рожищенського району, який цього року закінчив медколедж, повісився на зйомній квартирі у Луцьку.
Про це повідомляє Вісник і К.
Його мама померла, коли він був зовсім малий. Вона їхала велосипедом, як раптом відчула себе погано. Ще встигла людям повідомити адресу, бо вдома був сам син. Хлопчик якийсь час проживав з батьком, та пізніше його забрала на виховання тітка, мамина сестра. Так він переїхав з іншої області на Волинь.
Після закінчення сільської школи вступив у медичний коледж, цьогоріч став його випускником.
У навчальному закладі згадують, що хлопець був неконфліктний, дуже приязний, уважний до інших, співчутливий. Ні з навчанням не мав особливих проблем, ні з однолітками. Був хорошим другом. Те, що його знайшли на квартирі, яку винаймав з товаришами у Луцьку, у петлі, для всіх стало шоком.
Хлопці згадують: коли в той день йшли з дому, він був, як завжди, у доброму настрої. Не помічали за ним «щось не те» ні за день, ні за два до трагедії.
Коли стали шукати причини, які могли б спонукати юнака до відчайдушного кроку, з’ясували, що він мав борги. Хлопець був азартним гравцем. Через це брав кредити, віддавати які не мав чим. У селі запевняють: про проблему родичі знали і намагалися напоумити хлопця, вберегти від подальших ставок, покривали за нього борги.
Коли бабусі повідомили про смерть внука, вона не тямила себе від горя. Похорон був велелюдним. Попрощатися з юнаком прийшло все село. Свої співчуття родині приїхали висловити й чимало студентів та випускників коледжу, де хлопець навчався.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Його мама померла, коли він був зовсім малий. Вона їхала велосипедом, як раптом відчула себе погано. Ще встигла людям повідомити адресу, бо вдома був сам син. Хлопчик якийсь час проживав з батьком, та пізніше його забрала на виховання тітка, мамина сестра. Так він переїхав з іншої області на Волинь.
Після закінчення сільської школи вступив у медичний коледж, цьогоріч став його випускником.
У навчальному закладі згадують, що хлопець був неконфліктний, дуже приязний, уважний до інших, співчутливий. Ні з навчанням не мав особливих проблем, ні з однолітками. Був хорошим другом. Те, що його знайшли на квартирі, яку винаймав з товаришами у Луцьку, у петлі, для всіх стало шоком.
Хлопці згадують: коли в той день йшли з дому, він був, як завжди, у доброму настрої. Не помічали за ним «щось не те» ні за день, ні за два до трагедії.
Коли стали шукати причини, які могли б спонукати юнака до відчайдушного кроку, з’ясували, що він мав борги. Хлопець був азартним гравцем. Через це брав кредити, віддавати які не мав чим. У селі запевняють: про проблему родичі знали і намагалися напоумити хлопця, вберегти від подальших ставок, покривали за нього борги.
Коли бабусі повідомили про смерть внука, вона не тямила себе від горя. Похорон був велелюдним. Попрощатися з юнаком прийшло все село. Свої співчуття родині приїхали висловити й чимало студентів та випускників коледжу, де хлопець навчався.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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