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У Луцьку вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО

У Луцьку вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО
Вдруге у Луцьку відбувся турнір з волейболу, присвячений пам”яті загиблого учасника АТО, капітана Віктора Мандзика.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у Facebook.

Нагадаємо, працівник СБУ з позивним «Панчер» загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області. Його пам’ять колеги вшанували проведенням турніру із волейболу.

Організатори змагань - Служба безпеки України в області та громадська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Подробиці – у відео.


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Теги: вшанування, Луцьк
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