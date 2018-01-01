У Луцьку вшанували капітана СБУ, який загинув у зоні АТО
Сьогодні, 22:21
Вдруге у Луцьку відбувся турнір з волейболу, присвячений пам”яті загиблого учасника АТО, капітана Віктора Мандзика.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у Facebook.
Нагадаємо, працівник СБУ з позивним «Панчер» загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області. Його пам’ять колеги вшанували проведенням турніру із волейболу.
Організатори змагань - Служба безпеки України в області та громадська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у Facebook.
Нагадаємо, працівник СБУ з позивним «Панчер» загинув 21 березня 2015 року у місті Волноваха Донецької області. Його пам’ять колеги вшанували проведенням турніру із волейболу.
Організатори змагань - Служба безпеки України в області та громадська організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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