З’явилося відео смертельної стрілянини у харківському супермаркеті





Чоловік поранив охоронця ножем і намагався втекти, коли пролунав постріл, - повідомляє



Як все відбувалося – зафільмували камери спостереження супермаркету. З підсобного приміщення на парковку спочатку вибігає працівник Державної служби охорони, потім покупець, але повертає в іншу сторону – намагається втекти. Охоронець витягає табельний пістолет та цілиться у втікача. Два постріли – той падає.



Підозрілий покупець з'явився у супермаркеті близько 21:00 години. Він зібрав, здавалося б, звичайний набір продуктів: сир, кефір, рибу, хліб, але почав їсти їх просто у торгівельному залі. На касу приніс вже недоїдки і відмовився їх оплачувати.



«Касир задав питання: оплатіть товар, будь ласка. На що він сказав, що грошей у нього не виявилося. Касир запросив співробітника охорони, він підійшов і побачив, що молодий чоловік поводиться злегка агресивно. Запропонував йому пройти до службового приміщення для врегулювання ситуації», - розповів директор торгівельного центру Володимир Лисенко.



У службовому приміщенні охоронець та покупець були удвох близько 15 хвилин. Камер спостереження там нема, що відбувалось у кімнаті – поліція знає тільки зі слів охоронця. Той каже, що набрав «102» та намагався тримати покупця до приїзду патрульних, аж раптом той дістав ніж та кинувся на чоловіка у формі.



«Громадянин накинувся на нашого співробітника, завдав йому кілька ножових поранень в область голови, шиї і тулубу. Наш співробітник був у бронежилеті, це врятувало його», - розповів начальник управління поліції охорони Харківськой області Олег Гронь.



Поранений поліцейський вибіг з приміщення на вулицю у пошуках допомоги, тим часом покупець із ножем кинувся навтьоки. Поранений охоронець відкрив вогонь і влучив у чоловіка двічі, обох з місця події швидка забрала до лікарні. Від отриманих поранень 24-річний покупець помер. Охоронець нині з пресою не спілкується. Відомо лише, що його життю загрози немає, він під наглядом медиків.



«Стан стабільний», - запевнив заступник головного лікаря з лікувальної роботи інститут невідкладної допомоги Євген Доценко.



В поліції відкрили кримінальне провадження та призначили службове розслідування. Проте вже зараз кажуть, що оскільки виникла загроза його життю, охоронець мав право застосовувати табельну зброю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові охоронець супермаркету застрелив покупця, котрий відмовився оплачувати товар.Чоловік поранив охоронця ножем і намагався втекти, коли пролунав постріл, - повідомляє ТСН Як все відбувалося – зафільмували камери спостереження супермаркету. З підсобного приміщення на парковку спочатку вибігає працівник Державної служби охорони, потім покупець, але повертає в іншу сторону – намагається втекти. Охоронець витягає табельний пістолет та цілиться у втікача. Два постріли – той падає.Підозрілий покупець з'явився у супермаркеті близько 21:00 години. Він зібрав, здавалося б, звичайний набір продуктів: сир, кефір, рибу, хліб, але почав їсти їх просто у торгівельному залі. На касу приніс вже недоїдки і відмовився їх оплачувати.«Касир задав питання: оплатіть товар, будь ласка. На що він сказав, що грошей у нього не виявилося. Касир запросив співробітника охорони, він підійшов і побачив, що молодий чоловік поводиться злегка агресивно. Запропонував йому пройти до службового приміщення для врегулювання ситуації», - розповів директор торгівельного центруУ службовому приміщенні охоронець та покупець були удвох близько 15 хвилин. Камер спостереження там нема, що відбувалось у кімнаті – поліція знає тільки зі слів охоронця. Той каже, що набрав «102» та намагався тримати покупця до приїзду патрульних, аж раптом той дістав ніж та кинувся на чоловіка у формі.«Громадянин накинувся на нашого співробітника, завдав йому кілька ножових поранень в область голови, шиї і тулубу. Наш співробітник був у бронежилеті, це врятувало його», - розповів начальник управління поліції охорони Харківськой областіПоранений поліцейський вибіг з приміщення на вулицю у пошуках допомоги, тим часом покупець із ножем кинувся навтьоки. Поранений охоронець відкрив вогонь і влучив у чоловіка двічі, обох з місця події швидка забрала до лікарні. Від отриманих поранень 24-річний покупець помер. Охоронець нині з пресою не спілкується. Відомо лише, що його життю загрози немає, він під наглядом медиків.«Стан стабільний», - запевнив заступник головного лікаря з лікувальної роботи інститут невідкладної допомогиВ поліції відкрили кримінальне провадження та призначили службове розслідування. Проте вже зараз кажуть, що оскільки виникла загроза його життю, охоронець мав право застосовувати табельну зброю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію