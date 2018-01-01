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7 грудня на Волині: гортаючи календар

7 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження директор брендового магазину A.Tan у Луцьку Ірина Пасічник (на фото).

Також день народження цього дня святкують директор Локачинської централізованої бібліотечної системи Людмила Мариняк та директор Камінь-Каширського районного будинку культури Олена Козік.

Також свято сьогодні у волинської художниці Наталії Кумановської.

За православним календарем 7 грудня іменини відзначають жінки з ім’ям Катерина.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!

В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування - це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.

А у світі сьогодні – Міжнародний день цивільної авіації.

На Волині цього дня у 1990 році вийшов перший номер газети «Народна справа», заснованої крайовою організацією НРУ. Того ж дня вийшов перший номер газети «Волинська реклама».

7 грудня 2000 року відкрили Музей освіти Волині при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. У цей же день газета «Вісник» стала називатися «Вісник і Ко».

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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