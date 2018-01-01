У Луцьку виступить відомий телепродюсер

Тетяна Пушнова виступить 15 грудня на West Media Forum.



Захід розпочнеться о 9:30 в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк, Карбишева, 1, Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті»), - передає



Для West Media Forum Тетяна готує виступ на тему «Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися».



Ознайомитися з повною програмою і зареєструватися можна на сайті форуму. Нагадаємо, тема цьогорічного West Media Forum присвячена нішевим ЗМІ і як редакціям здобувати довіру, популярність, гроші.



Довідково:



Тетяна Пушнова починала свою кар’єру на «5 каналі». Випускала в ефір ток-шоу «Майдан з Данилом Яневським», висвітлювала військовий конфлікт в Грузії в серпні 2008 року, брала участь у створенні та випускала новини на телеканалі ТВі.



З 2010 року працювала в групі компаній 1+1 Медіа, де переформатувала нічний випуск ТСН, створила перший український телевізійний таблоїд «ТСН.Особливе» і з вересня 2011 року очолила редакцію ТСН на телеканалі 1+1 - на посаді шеф-редактора ТСН пропрацювала три роки.



Улітку 2014 року Пушнова запустила та очолила перший український англомовний інформаційний телеканал «Ukraine Today», після закриття якого стала генеральним продюсером Громадського телебачення.



Є авторкою книги «Євромайдан очима ТСН» - про роботу журналістів Телевізійної служби новин під час подій зими 2013-2014 років.



Зараз працює тренером з журналістики, комунікаційних стратегій, навичок роботи в ефірі.



Одружена з теле- та радіоведучим Вадимом Карп'яком, виховує двох дітей.





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