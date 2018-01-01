У Луцьку виступить відомий телепродюсер
Сьогодні, 06:54
Український репортер, редактор та відомий генеральний продюсер Громадського телебачення та телеканалу «Ukraine Today» Тетяна Пушнова виступить 15 грудня на West Media Forum.
Захід розпочнеться о 9:30 в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк, Карбишева, 1, Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті»), - передає Район. Бізнес.
Для West Media Forum Тетяна готує виступ на тему «Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися».
Ознайомитися з повною програмою і зареєструватися можна на сайті форуму. Нагадаємо, тема цьогорічного West Media Forum присвячена нішевим ЗМІ і як редакціям здобувати довіру, популярність, гроші.
Довідково:
Тетяна Пушнова починала свою кар’єру на «5 каналі». Випускала в ефір ток-шоу «Майдан з Данилом Яневським», висвітлювала військовий конфлікт в Грузії в серпні 2008 року, брала участь у створенні та випускала новини на телеканалі ТВі.
З 2010 року працювала в групі компаній 1+1 Медіа, де переформатувала нічний випуск ТСН, створила перший український телевізійний таблоїд «ТСН.Особливе» і з вересня 2011 року очолила редакцію ТСН на телеканалі 1+1 - на посаді шеф-редактора ТСН пропрацювала три роки.
Улітку 2014 року Пушнова запустила та очолила перший український англомовний інформаційний телеканал «Ukraine Today», після закриття якого стала генеральним продюсером Громадського телебачення.
Є авторкою книги «Євромайдан очима ТСН» - про роботу журналістів Телевізійної служби новин під час подій зими 2013-2014 років.
Зараз працює тренером з журналістики, комунікаційних стратегій, навичок роботи в ефірі.
Одружена з теле- та радіоведучим Вадимом Карп'яком, виховує двох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід розпочнеться о 9:30 в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків (Луцьк, Карбишева, 1, Культурно-розважальний центр «Адреналін Сіті»), - передає Район. Бізнес.
Для West Media Forum Тетяна готує виступ на тему «Аудиторія нішевого медіа: як написати її портрет і не помилитися».
Ознайомитися з повною програмою і зареєструватися можна на сайті форуму. Нагадаємо, тема цьогорічного West Media Forum присвячена нішевим ЗМІ і як редакціям здобувати довіру, популярність, гроші.
Довідково:
Тетяна Пушнова починала свою кар’єру на «5 каналі». Випускала в ефір ток-шоу «Майдан з Данилом Яневським», висвітлювала військовий конфлікт в Грузії в серпні 2008 року, брала участь у створенні та випускала новини на телеканалі ТВі.
З 2010 року працювала в групі компаній 1+1 Медіа, де переформатувала нічний випуск ТСН, створила перший український телевізійний таблоїд «ТСН.Особливе» і з вересня 2011 року очолила редакцію ТСН на телеканалі 1+1 - на посаді шеф-редактора ТСН пропрацювала три роки.
Улітку 2014 року Пушнова запустила та очолила перший український англомовний інформаційний телеканал «Ukraine Today», після закриття якого стала генеральним продюсером Громадського телебачення.
Є авторкою книги «Євромайдан очима ТСН» - про роботу журналістів Телевізійної служби новин під час подій зими 2013-2014 років.
Зараз працює тренером з журналістики, комунікаційних стратегій, навичок роботи в ефірі.
Одружена з теле- та радіоведучим Вадимом Карп'яком, виховує двох дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку виступить відомий телепродюсер
Сьогодні, 06:54
У Луцьку – незвична виставка про українських воїнів. ФОТО
Сьогодні, 05:41
Найстаріша YouTube-блогерка померла у 107 років
Сьогодні, 04:48
Стажер Google помилково запустив рекламу на 10 мільйонів доларів
Сьогодні, 03:42
Медіа