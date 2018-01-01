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Двовладдя у волинській юстиції: через суд на посаді поновився екс-начальник

Двовладдя у волинській юстиції: через суд на посаді поновився екс-начальник
Екс-начальника Головного управління юстиції у Волинській області Валентина Кухарика не допускають до роботи.

Про це повідомляє Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.

На початку 2018 року було звільнено тодішнього начальника волинської юстиції Валентина Кухарика. Чоловік подав позов до суду і виграв у першій та апеляційній інстанціях.

«15 листопада цього року рішенням восьмого апеляційного адміністративного суду в задоволенні скарг було відмовлено Міністерству юстиції та головному теруправлінню юстиції, а рішення суду першої інстанції залишилось в силі», – зазначив Кухарик.

Окрім того, згідно з рішенням суду Валентину Кухарику мали б виплатити зарплату за час вимушеного прогулу, а це понад 150 тисяч гривень.

Обидва рішення – як поновлення на посаді, так і виплата компенсації – підлягають негайному виконанню.

Проте сьогодні крісло начальника управління займає Антон Кустик, який до керівної роботи взявся лише півтора місяця тому.



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Теги: суд, скандал, влада
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