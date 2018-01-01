Двовладдя у волинській юстиції: через суд на посаді поновився екс-начальник

Валентина Кухарика не допускають до роботи.



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На початку 2018 року було звільнено тодішнього начальника волинської юстиції Валентина Кухарика. Чоловік подав позов до суду і виграв у першій та апеляційній інстанціях.



«15 листопада цього року рішенням восьмого апеляційного адміністративного суду в задоволенні скарг було відмовлено Міністерству юстиції та головному теруправлінню юстиції, а рішення суду першої інстанції залишилось в силі», – зазначив Кухарик.



Окрім того, згідно з рішенням суду Валентину Кухарику мали б виплатити зарплату за час вимушеного прогулу, а це понад 150 тисяч гривень.



Обидва рішення – як поновлення на посаді, так і виплата компенсації – підлягають негайному виконанню.



Проте сьогодні крісло начальника управління займає Антон Кустик, який до керівної роботи взявся лише півтора місяця тому.







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