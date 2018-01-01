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Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей

Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Комунальний заклад «Луцький навчально-реабілітаційний центр» відзначив невеликий ювілей — 15 років діяльності.

Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.

Луцький навчально-реабілітаційний центр — це школа для дітей з вадами психофізичного розвитку, що ставить собі за мету комплексну реабілітацію, соціальну адаптацію та інтеграцію дітей з вадами у суспільство.

Вихованці реабілітаційного центру привітали гостей святковим виступом «Школа має талант».

Наступного року за кошти бюджету можуть провести капітальний ремонт гардеробу та санвузлів у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі.

Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей
Навчально-реабілітаційний центр у Луцьку відзначив ювілей

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Теги: діти, Луцьк
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