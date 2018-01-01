Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО

Сергія Войченка.



Про йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14 ОМБР у Facebook.



Командир побажав побратимам сили, витримки, згуртованості та перемоги, вручив нагороди, грамоти, оголосив подяки. Хвилиною мовчання бійці вшанували пам’ять загиблих побратимів.



На звитяжну службу під час урочистого богослужіння воїнів поблагословив капелан бригади отець Ігор та священики, які прибули з нагоди свята. Також отці вручили військовослужбовцям церковні нагороди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із нагоди відзначення Дня Збройних Сил України особовий склад 14-ї окремої механізованої бригади приймав вітання від командира військової частини полковникаПро йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14 ОМБР у Facebook.Командир побажав побратимам сили, витримки, згуртованості та перемоги, вручив нагороди, грамоти, оголосив подяки. Хвилиною мовчання бійці вшанували пам’ять загиблих побратимів.На звитяжну службу під час урочистого богослужіння воїнів поблагословив капелан бригади отецьта священики, які прибули з нагоди свята. Також отці вручили військовослужбовцям церковні нагороди.

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