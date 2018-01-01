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Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО

Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО
Із нагоди відзначення Дня Збройних Сил України особовий склад 14-ї окремої механізованої бригади приймав вітання від командира військової частини полковника Сергія Войченка.

Про йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби 14 ОМБР у Facebook.

Командир побажав побратимам сили, витримки, згуртованості та перемоги, вручив нагороди, грамоти, оголосив подяки. Хвилиною мовчання бійці вшанували пам’ять загиблих побратимів.

На звитяжну службу під час урочистого богослужіння воїнів поблагословив капелан бригади отець Ігор та священики, які прибули з нагоди свята. Також отці вручили військовослужбовцям церковні нагороди.

Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО
Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО
Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО
Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО
Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО
Як волинські військові відзначили професійне свято. ФОТО

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Теги: армія, Волинь
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