Найстаріша YouTube-блогерка померла у 107 років

Мастанамма.



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Вона стала відома завдяки своєму кулінарному блогу Country Foods на відеосервісі YouТube. Канал Мастанамми створив її онук разом з другом. За два роки існування каналу ролики жінки подивилися понад 200 мільйонів осіб із усього світу. Кількість підписників каналу бабусі сягає 1,2 мільйона.



Літня жінка підкорила користувачів своєю безпосередністю, простотою і незвичайними рецептами індійської кухні. Зокрема в своїх відео жінка сиділа просто у відкритому полі з мінімальним кухонним спорядженням та столовими приладами.



Їжу вона подавала на традиційному південно-індійському банановому листі. Одне з її найвідоміших і незвичайних страв - курча в кавуні.



Мастанамма народилася в індійському штаті Андхра-Прадеш. Раніше вона розповідала BBC Monitoring, що, на її думку, їй у 2017 році виповнилося 106 років, однак у жінки не було свідоцтва про народження, щоб довести це.



Про смерть жінки повідомили на самому каналі Country Foods. Після цього багато її шанувальників продовжують висловлювати скорботу через її смерть.



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