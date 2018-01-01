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Найстаріша YouTube-блогерка померла у 107 років

Найстаріша YouTube-блогерка померла у 107 років
В Індії померла найстаріша YouTube-блогерка на планеті — 107-річна жінка на ім'я Мастанамма.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

Вона стала відома завдяки своєму кулінарному блогу Country Foods на відеосервісі YouТube. Канал Мастанамми створив її онук разом з другом. За два роки існування каналу ролики жінки подивилися понад 200 мільйонів осіб із усього світу. Кількість підписників каналу бабусі сягає 1,2 мільйона.

Літня жінка підкорила користувачів своєю безпосередністю, простотою і незвичайними рецептами індійської кухні. Зокрема в своїх відео жінка сиділа просто у відкритому полі з мінімальним кухонним спорядженням та столовими приладами.

Їжу вона подавала на традиційному південно-індійському банановому листі. Одне з її найвідоміших і незвичайних страв - курча в кавуні.

Мастанамма народилася в індійському штаті Андхра-Прадеш. Раніше вона розповідала BBC Monitoring, що, на її думку, їй у 2017 році виповнилося 106 років, однак у жінки не було свідоцтва про народження, щоб довести це.

Про смерть жінки повідомили на самому каналі Country Foods. Після цього багато її шанувальників продовжують висловлювати скорботу через її смерть.

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Теги: інтернет
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