День святої Катерини: що можна та що не можна робити у свято
Сьогодні, 08:24
7 грудня відзначається День Катерини, коли православні згадують святу великомученицю з Олександрії.
Що можна, а що не можна робити в Катеринин день, традиції і прикмети свята - в матеріалі Styler, передає РБК-Україна.
День Катерини: як провести свято
Свята Катерина в християнській вірі відома як "наречена Христова". Одного разу юній дівчині приснився сон, в якому Син Божий подарував їй обручку. З тих пір Катерина почала проповідувати християнство, за що і була страчена в дуже юному віці (17 років).
У народі завжди вважали її покровителькою жінок, наречених і вагітних. Тому здавна 7 грудня прийнято звертатися до святої з проханнями про сімейне благополуччя, взаємне кохання, здоров'я дітей. При молитві біля образу святої обов'язково запалювали три свічки.
Головною традицією в День Катерини завжди було ворожіння на судженого. Для цього використовувалися всі підручні засоби: скоринку хліба клали під подушку, щоб коханий з'явився уві сні, зазивали долю з горщиком каші на подвір'ї, ставили в воду гілочку вишні і чекали, коли вона зацвіте (якщо бутони з'являлися до Різдва - до швидкого заміжжя).
Що не можна робити в День Катерини
Свято 7 грудня припадає на період Різдвяного посту, з цим і пов'язані головні заборони дня.
Серед частувань в День Катерини на столі повинна бути тільки пісна їжа. У давні часи традиційними святковими стравами були борщ, каша і житній хліб.
7 січня заборонено важко працювати фізично, займатися рукоділлям.
Особлива прикмета говорить, що заборона на працю в цей день полегшить пологи вагітним дівчатам.
У свято Катерини не можна розводити багаття, палити печі і розпалювати каміни, щоб "життя не задимлювалося".
Не варто забувати про три свічі біля образу святої. За прикметою, якщо їх не запалити, "рід перерветься".
Під забороною в Катеринин день - галасливі гуляння, а також вживання алкоголю.
Свято Катерини відкриває сезон катання на санках.
Прикмети 7 грудня
Народна назва свята - Катерина Санниця. До цього дня встановлюються зимові морози, тому за старих часів із Катерини починали їздити на санях ямщики, прокладали санні шляхи між селами, на санчатах каталися з гірок діти. Найбільш відомі прикмети 7 грудня пов'язані з погодою:
Якщо на Катерину небо ясне - зима буде морозною.
Якщо стоїть тепла погода - морози вдарять тільки через десять днів на Варвару.
Видно круги навколо місяця в ніч на Катерини - до сильних морозів.
Катеринин день прийшов, катання на санях привів.
Якщо зірки на небі здаються маленькими і їх майже не видно - до снігопаду.
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Що можна, а що не можна робити в Катеринин день, традиції і прикмети свята - в матеріалі Styler, передає РБК-Україна.
День Катерини: як провести свято
Свята Катерина в християнській вірі відома як "наречена Христова". Одного разу юній дівчині приснився сон, в якому Син Божий подарував їй обручку. З тих пір Катерина почала проповідувати християнство, за що і була страчена в дуже юному віці (17 років).
У народі завжди вважали її покровителькою жінок, наречених і вагітних. Тому здавна 7 грудня прийнято звертатися до святої з проханнями про сімейне благополуччя, взаємне кохання, здоров'я дітей. При молитві біля образу святої обов'язково запалювали три свічки.
Головною традицією в День Катерини завжди було ворожіння на судженого. Для цього використовувалися всі підручні засоби: скоринку хліба клали під подушку, щоб коханий з'явився уві сні, зазивали долю з горщиком каші на подвір'ї, ставили в воду гілочку вишні і чекали, коли вона зацвіте (якщо бутони з'являлися до Різдва - до швидкого заміжжя).
Що не можна робити в День Катерини
Свято 7 грудня припадає на період Різдвяного посту, з цим і пов'язані головні заборони дня.
Серед частувань в День Катерини на столі повинна бути тільки пісна їжа. У давні часи традиційними святковими стравами були борщ, каша і житній хліб.
7 січня заборонено важко працювати фізично, займатися рукоділлям.
Особлива прикмета говорить, що заборона на працю в цей день полегшить пологи вагітним дівчатам.
У свято Катерини не можна розводити багаття, палити печі і розпалювати каміни, щоб "життя не задимлювалося".
Не варто забувати про три свічі біля образу святої. За прикметою, якщо їх не запалити, "рід перерветься".
Під забороною в Катеринин день - галасливі гуляння, а також вживання алкоголю.
Свято Катерини відкриває сезон катання на санках.
Прикмети 7 грудня
Народна назва свята - Катерина Санниця. До цього дня встановлюються зимові морози, тому за старих часів із Катерини починали їздити на санях ямщики, прокладали санні шляхи між селами, на санчатах каталися з гірок діти. Найбільш відомі прикмети 7 грудня пов'язані з погодою:
Якщо на Катерину небо ясне - зима буде морозною.
Якщо стоїть тепла погода - морози вдарять тільки через десять днів на Варвару.
Видно круги навколо місяця в ніч на Катерини - до сильних морозів.
Катеринин день прийшов, катання на санях привів.
Якщо зірки на небі здаються маленькими і їх майже не видно - до снігопаду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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