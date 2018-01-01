У Ковелі перекриють одну із вулиць





Про це йдеться на



На підставі звернення виробничого підрозділу «Ковельська дистанція колії» про проведення капітального ремонту залізничного переїзду 368 км+815 м у Ковелі (вул. Брестська) міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про тимчасове закриття руху автомобільного транспорту з 8:00 10 грудня до 17:00 15 грудня.



Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.

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