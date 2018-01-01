Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 09:03
На Волині сталась смертельна ДТП.
Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.
«Чергова ДТП на трасі М19 на повороті в смт.Рокині. Людину розірвало на шматки. Водій їхав з шаленою швидкістю.
Співчуваємо рідним загиблої жительки смт.Рокині», – йдеться у дописі.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила факт ДТП.
Деталі згодом.
Як повідомляє Суспільне Волині, загибла - 59-річна жінка.
Фото - Суспільне.Волинь та Патрульна поліція Волинської області.
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Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.
«Чергова ДТП на трасі М19 на повороті в смт.Рокині. Людину розірвало на шматки. Водій їхав з шаленою швидкістю.
Співчуваємо рідним загиблої жительки смт.Рокині», – йдеться у дописі.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила факт ДТП.
Деталі згодом.
Як повідомляє Суспільне Волині, загибла - 59-річна жінка.
Фото - Суспільне.Волинь та Патрульна поліція Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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