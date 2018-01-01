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Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
На Волині сталась смертельна ДТП.

Про це у спільноті «Княгининівська громада» повідомила Олена Твердохліб.

«Чергова ДТП на трасі М19 на повороті в смт.Рокині. Людину розірвало на шматки. Водій їхав з шаленою швидкістю.

Співчуваємо рідним загиблої жительки смт.Рокині», – йдеться у дописі.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук підтвердила факт ДТП.

Деталі згодом.

Як повідомляє Суспільне Волині, загибла - 59-річна жінка.

Фото - Суспільне.Волинь та Патрульна поліція Волинської області.

Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія. ОНОВЛЕНО. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Рокині
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