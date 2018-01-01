вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 7 листопада

Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.778, а продаж - 28.082.

Євро при купівлі становить - 31.359, при продажу - 32.006.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.018, продаж - 7.590.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
Сьогодні, 09:40
У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:09
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 09:03
У Ковелі перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:44
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 6 грудня Курс валют у Луцьку на 6 грудня
06 грудень, 09:04
Курс валют у Луцьку на 5 грудня Курс валют у Луцьку на 5 грудня
05 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 4 грудня Курс валют у Луцьку на 4 грудня
04 грудень, 09:04
Курс валют у Луцьку на 3 грудня Курс валют у Луцьку на 3 грудня
03 грудень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному спалили позашляховик з кримськими номерами. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 09:22
 0
Курс валют у Луцьку на 7 листопада
Сьогодні, 09:09
 0
Людину розірвало на шматки: на Волині – смертельна аварія
Сьогодні, 09:03
 0
У Ковелі перекриють одну із вулиць
Сьогодні, 08:44
 0
Медіа
відео
1/8