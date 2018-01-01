У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд





Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Так, у зв'язку з проведення капітального ремонту залізничного переїзду на вулиці Брестська тимчасово закриють рух автомобільного транспорту з 8:00 год. 10 грудня до 17:00 год. 15 грудня.



Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.

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