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У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд

У Ковелі перекриють рух через залізничний переїзд
У Ковелі перекриють рух на одній з вулиць міста.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Так, у зв'язку з проведення капітального ремонту залізничного переїзду на вулиці Брестська тимчасово закриють рух автомобільного транспорту з 8:00 год. 10 грудня до 17:00 год. 15 грудня.

Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.

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Теги: рух, обмеження, транспорт
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