В майбутніх громадах роботи ще багато, – Олександр Савченко про візит до Локачинського району

Голова обласної державної адміністраціїперебував з робочим візитом у Локачинському районі.Поїздка відбулася у четвер, 6 грудня, - інформує прес-служба голови ОДА на сторінці у Facebook.Він оглянув об'єкти соціальної інфраструктури сіл, які невдовзі об'єднаються у громади — Війницьку та Привітненську.Першою Олександр Савченко оглянув загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів села Павловичі в рамках реалізації державної програми “Нова українська школа”. Вчителі та дітки радіють новому обладнанню та меблям. Директорка навчального закладу та кандидатка на голову Війницької ОТГрозповідає, що в школі вдалося чимало чого зробити за державні кошти, багато допомагали й меценати."В нас чудово реалізовується проект Нової української школи. Діти й батьки задоволені, включені в навчальну систему й робочий процес. Ми вже бачимо навіть перші результати, бо різниця в системі навчання змінилася на краще. Я сподіваюся, що реформа успішно буде продовжуватися", - зауважила Оксана Нерода.Також голова облдержадміністрації Олександр Савченко оглянув адміністративне приміщення сільської ради та Війницький дитячий садок. В останніх є проблемна — в закладі є дві кімнати, які можна було б облаштувати у гральні кімнати, проте нема опалення. Проект на облаштування готовий й тепло та ремонт обійдеться у 800 тисяч гривень. Голова облдержадміністрації наголосив, що після об'єднання цю проблему вдасться вирішити, адже для ОТГ це буде незначна сума коштів.В рамках робочої поїздки оглянули загальноосвітню школу І-ІІ ступенів села Губин та будинок культури. У школі облаштований музей історії, учні успішні і в олімпіадах, і в спортивних змаганнях. Чимало допомагають навчальному закладу місцеві підприємці та лісівники. Окрім того, оглянули загальноосвітню школу села Березовичі І-ІІІ ступенів, дитячий навчальний заклад та Березовичівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.Насамкінець Олександр Савченко відвідав село Привітне — центр майбутньої об'єднаної територіальної громади. Там керівник найвищої виконавчої влади оглянув загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та представив нового директора — Любов Кондратюк на загальношкільних батьківських зборах.Загалом, голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко підсумував, що в майбутніх громадах роботи ще багато, проте ситуація покращиться після об'єднання:"Мене цікавить фінансово-матеріальний стан сіл, які увійдуть в ОТГ. Мені цікаво, як розуміють люди подальше існування громад, як вони будуть заробляти кошти. На сьогодні, якщо брати освіту – є школи, які бажають бути кращими. Є школи, які малоукомплектовані. Але є і позитив – громади, в яких пройдуть вибори 23 грудня, вже враховані в державному бюджеті, обласний їх теж буде підтримувати. Дитячі садочки в задовільному стані, проте їх не вистачає. Будемо добудовувати. Погано те, що десь відсутні аптеки, скорочуються працівники у ФАПах. Проте, будуються нові амбулаторії. Люди повинні думати, кого вибирати. Аби потреби населення в подальшому були реалізовані".Після огляду всіх об'єктів Олександр Савченко провів прийом громадян у Привітному. Мешканці навколишніх сіл зверталися здебільшого з господарськими, інфраструктурними та побутовими питаннями: облаштування доріг, фінансування соціальних закладів та надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам.