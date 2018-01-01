Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Сьогодні, 10:23
У мережі з'явились фотографії інтер'єру будівлі луцького РАЦСу, зроблені у 1985 році.
Фото можна переглянути на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.
«Інтер'єр будівлі луцького РАЦСу.
Архітектор Володимир Мороз, 1985», – йдеться у дописі.
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Фото можна переглянути на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.
«Інтер'єр будівлі луцького РАЦСу.
Архітектор Володимир Мороз, 1985», – йдеться у дописі.
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Коментарі 3
звідки в 1985 взявся герб незалежної України (див. останню фотографію)
звідки в 1985 взявся герб незалежної України (див. останню фотографію)
То може 1995?
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