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Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому

Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
У мережі з'явились фотографії інтер'єру будівлі луцького РАЦСу, зроблені у 1985 році.

Фото можна переглянути на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.

«Інтер'єр будівлі луцького РАЦСу.

Архітектор Володимир Мороз, 1985», – йдеться у дописі.

Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому
Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому

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Теги: РАЦС, Луцьк, ретрофото
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Коментарі 3
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звідки в 1985 взявся герб незалежної України (див. останню фотографію)
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звідки в 1985 взявся герб незалежної України (див. останню фотографію)
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То може 1995?
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