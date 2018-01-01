Показали фото інтер'єру луцького РАЦСу понад 30 років тому





Фото можна переглянути на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.



«Інтер'єр будівлі луцького РАЦСу.



Архітектор Володимир Мороз, 1985», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явились фотографії інтер'єру будівлі луцького РАЦСу, зроблені у 1985 році.Фото можна переглянути на сторінці «Луцький модернізм. Книга-альбом», що у Facebook.«Інтер'єр будівлі луцького РАЦСу.Архітектор Володимир Мороз, 1985», – йдеться у дописі.

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