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На «Ягодині» зловили чоловіка, який перевозив у поїзді контрабанду

На «Ягодині» зловили чоловіка, який перевозив у поїзді контрабанду
В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону знайшли 320 пачок курива.

Так, під час оформлення пасажирів поїзда «Київ – Варшава» один із подорожуючих, громадянин України, заховав їх під матрацом, - інформує Держприкордонслужба України.

Товар вартістю близько 7,8 тисяч гривень вилучили встановленим порядком.


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Теги: контрабанда, потяг, Ягодин
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