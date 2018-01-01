На «Ягодині» зловили чоловіка, який перевозив у поїзді контрабанду
Сьогодні, 10:25
В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону знайшли 320 пачок курива.
Так, під час оформлення пасажирів поїзда «Київ – Варшава» один із подорожуючих, громадянин України, заховав їх під матрацом, - інформує Держприкордонслужба України.
Товар вартістю близько 7,8 тисяч гривень вилучили встановленим порядком.
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Так, під час оформлення пасажирів поїзда «Київ – Варшава» один із подорожуючих, громадянин України, заховав їх під матрацом, - інформує Держприкордонслужба України.
Товар вартістю близько 7,8 тисяч гривень вилучили встановленим порядком.
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