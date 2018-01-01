На «Ягодині» зловили чоловіка, який перевозив у поїзді контрабанду





Так, під час оформлення пасажирів поїзда «Київ – Варшава» один із подорожуючих, громадянин України, заховав їх під матрацом, - інформує Держприкордонслужба України.



Товар вартістю близько 7,8 тисяч гривень вилучили встановленим порядком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону знайшли 320 пачок курива.Так, під час оформлення пасажирів поїзда «Київ – Варшава» один із подорожуючих, громадянин України, заховав їх під матрацом, - інформує Держприкордонслужба України.Товар вартістю близько 7,8 тисяч гривень вилучили встановленим порядком.

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