У «Grand Central» відкриється новий заклад*
Сьогодні, 12:03
Вже зовсім скоро у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі Розважального центру «Промінь», відкриється новий заклад «Food Truck».
Тут можна буде скуштувати хот-дог або ж кебаб: просто взяти з собою і побігти далі по справах, або ж сісти на терасі, що нагадує Central Park.
Grand Central food terminal намагається вмістити в себе різну кухню, щоб улюблене міг знайти кожен. Тому на 4-му поверсі «Променя» можна скуштувати: пасту, бургери, лапшу WOK, страви гриль, піцу, суші, смачну каву, авторські десерти і вже зовсім скоро також хот-доги та кебаб.
«Ми знаємо, скільки серед Вас любителів хот-догів та кебабу. Але крім ринку та заправок, де їсти доводиться на ходу, напевно і немає де поласувати такою їжею.
Відтепер якісні, перевірені продукти, комфортне місце, та нью-йоркська атмосфера від Food Truck у Grand Central – must like заклад у вашому списку!» – зазначають у РЦ «Промінь».
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Тут можна буде скуштувати хот-дог або ж кебаб: просто взяти з собою і побігти далі по справах, або ж сісти на терасі, що нагадує Central Park.
Grand Central food terminal намагається вмістити в себе різну кухню, щоб улюблене міг знайти кожен. Тому на 4-му поверсі «Променя» можна скуштувати: пасту, бургери, лапшу WOK, страви гриль, піцу, суші, смачну каву, авторські десерти і вже зовсім скоро також хот-доги та кебаб.
«Ми знаємо, скільки серед Вас любителів хот-догів та кебабу. Але крім ринку та заправок, де їсти доводиться на ходу, напевно і немає де поласувати такою їжею.
Відтепер якісні, перевірені продукти, комфортне місце, та нью-йоркська атмосфера від Food Truck у Grand Central – must like заклад у вашому списку!» – зазначають у РЦ «Промінь».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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