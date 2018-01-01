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У «Grand Central» відкриється новий заклад*

У «Grand Central» відкриється новий заклад*
Вже зовсім скоро у Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі Розважального центру «Промінь», відкриється новий заклад «Food Truck».

Тут можна буде скуштувати хот-дог або ж кебаб: просто взяти з собою і побігти далі по справах, або ж сісти на терасі, що нагадує Central Park.

Grand Central food terminal намагається вмістити в себе різну кухню, щоб улюблене міг знайти кожен. Тому на 4-му поверсі «Променя» можна скуштувати: пасту, бургери, лапшу WOK, страви гриль, піцу, суші, смачну каву, авторські десерти і вже зовсім скоро також хот-доги та кебаб.

«Ми знаємо, скільки серед Вас любителів хот-догів та кебабу. Але крім ринку та заправок, де їсти доводиться на ходу, напевно і немає де поласувати такою їжею.

Відтепер якісні, перевірені продукти, комфортне місце, та нью-йоркська атмосфера від Food Truck у Grand Central – must like заклад у вашому списку!» – зазначають у РЦ «Промінь».
У «Grand Central» відкриється новий заклад*

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Теги: РЦ «Промінь»
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