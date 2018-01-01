На Волині закрили 3 нелегальні заправки
Сьогодні, 11:28
На Волині викрили одразу 3 підпільних АЗС, що здійснювали реалізацію дизпалива без відповідних дозвільних документів.
Так, вилучили майже 21 000 літрів дизельного пального вартістю 630 тис. гривень та обладнання, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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Так, вилучили майже 21 000 літрів дизельного пального вартістю 630 тис. гривень та обладнання, - інформує ГУ ДФС у Волинській області.
На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
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