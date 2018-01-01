У селі на Волині у чоловіка з-під носа поцупили тюнер

У Любомльському районі зловили грабіжника.6 грудня до Любомльського відділу поліції надійшло повідомлення від 41-річного мешканця району про пограбування. Поліцейські оперативно встановили особу грабіжника та вилучили в нього пограбоване, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.Дільничні офіцери поліції встановили, що грабіж скоїв 40-річний односельчанин заявника. Зловмисник у будинку заявника відкрито викрав приставку цифрового телебачення.Незаконно набуте майно правоохоронці вилучили та повернуть власнику. Відомо, що зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.Слідчі за фактом грабежу відкрили кримінальне провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.