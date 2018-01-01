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На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків

На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків
Прикордонники Луцького загону перешкодили ввезення в Україну партії медикаментів наркотичної дії.

В пункті пропуску «Ягодин», у салоні рейсового автобусу, що прямував з Варшави до Києва охоронці кордону спільно з представниками фіскальної служби виявили медичні препарати із можливим вмістом наркотичної речовини, - повідомили у Держприкордонслужбі.

Понад 500 пігулок знаходились в сумці, а саме в коробці з під відеокарти. Водій, громадянин України, сказав, що даний багаж перевозив як «передачу».

За цим фактом направили повідомлення до слідчого відділу УСБУ в Волинській області про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Медичні препарати встановленим порядком вилучили компетентні державні органи на експертизу.
На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків
На «Ягодині» пес винюхав партію наркотиків

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Теги: Ягодин, контабанда, наркотики
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