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До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*

До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*
19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай.

Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.

«Не пропустіть зустріч зі Святим Миколаєм у гіпермаркеті «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Буде весело!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.
До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*

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Теги: Там Там
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