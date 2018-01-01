До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*
Сьогодні, 14:23
19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай.
Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.
«Не пропустіть зустріч зі Святим Миколаєм у гіпермаркеті «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Буде весело!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.
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Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.
«Не пропустіть зустріч зі Святим Миколаєм у гіпермаркеті «Там Там», що у ТРЦ «ПортCity»! Буде весело!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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