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У Луцьку створять найбільшу свічку в Україні

У Луцьку створять найбільшу свічку в Україні
У Луцьку створять найбільшу цільнолиту воскову свічку.

9 грудня о 12.00 Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий Стан» у Палаці культури Луцька і на Театральному майдані проведе свято Братської свічі, - повідомили у луцькій мерії.

О 12.00 в рамках свята відбуватиметься фіксація представником Книги рекордів України нового рекорду — створення найбільшої в Україні цільнолитої воскової свічі.

В цей же час на Театральному майдані проходитиме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості нашого міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.

А о 13.00 лікар-апітерапевт Дмитро Сенишин з міста Східниця прочитає лекцію «Апітерапія та оздоровчі продукти бджільництва»для усіх зацікавлених і надасть кваліфіковані консультації.

Захід безкоштовний та вільний для відвідування.

Нагадаємо, у 2015 році свічку заввишки 180 сантиметрів та вагою 80 кілограмів презентували у центрі Луцька. Вона стала символом міського фестивалю «Різдво у Луцьку».

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Теги: Луцьк, рекорд, свічка
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