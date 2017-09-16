У Луцьку створять найбільшу свічку в Україні





9 грудня о 12.00 Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий Стан» у Палаці культури Луцька і на Театральному майдані проведе свято Братської свічі, - повідомили у луцькій мерії.



О 12.00 в рамках свята відбуватиметься фіксація представником Книги рекордів України нового рекорду — створення найбільшої в Україні цільнолитої воскової свічі.



В цей же час на Театральному майдані проходитиме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості нашого міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.



А о 13.00 лікар-апітерапевт Дмитро Сенишин з міста Східниця прочитає лекцію «Апітерапія та оздоровчі продукти бджільництва»для усіх зацікавлених і надасть кваліфіковані консультації.



Захід безкоштовний та вільний для відвідування.



Нагадаємо, у 2015 році

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