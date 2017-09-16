У Луцьку створять найбільшу свічку в Україні
Сьогодні, 12:10
У Луцьку створять найбільшу цільнолиту воскову свічку.
9 грудня о 12.00 Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий Стан» у Палаці культури Луцька і на Театральному майдані проведе свято Братської свічі, - повідомили у луцькій мерії.
О 12.00 в рамках свята відбуватиметься фіксація представником Книги рекордів України нового рекорду — створення найбільшої в Україні цільнолитої воскової свічі.
В цей же час на Театральному майдані проходитиме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості нашого міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.
А о 13.00 лікар-апітерапевт Дмитро Сенишин з міста Східниця прочитає лекцію «Апітерапія та оздоровчі продукти бджільництва»для усіх зацікавлених і надасть кваліфіковані консультації.
Захід безкоштовний та вільний для відвідування.
Нагадаємо, у 2015 році свічку заввишки 180 сантиметрів та вагою 80 кілограмів презентували у центрі Луцька. Вона стала символом міського фестивалю «Різдво у Луцьку».
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9 грудня о 12.00 Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий Стан» у Палаці культури Луцька і на Театральному майдані проведе свято Братської свічі, - повідомили у луцькій мерії.
О 12.00 в рамках свята відбуватиметься фіксація представником Книги рекордів України нового рекорду — створення найбільшої в Україні цільнолитої воскової свічі.
В цей же час на Театральному майдані проходитиме ярмарок оздоровчих продуктів бджільництва. Лучани і гості нашого міста зможуть скуштувати і протестувати, спробувати і придбати різні сорти меду, медові смаколики, лікувальні продукти, медову косметику, віск і вироби з нього.
А о 13.00 лікар-апітерапевт Дмитро Сенишин з міста Східниця прочитає лекцію «Апітерапія та оздоровчі продукти бджільництва»для усіх зацікавлених і надасть кваліфіковані консультації.
Захід безкоштовний та вільний для відвідування.
Нагадаємо, у 2015 році свічку заввишки 180 сантиметрів та вагою 80 кілограмів презентували у центрі Луцька. Вона стала символом міського фестивалю «Різдво у Луцьку».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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