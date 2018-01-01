Передавала гостинці внукові у Львів: подробиці моторошної смерті в аварії під Луцьком

моторошна аварія: жінку розірвало на шматки.



Невістка померлої Євгенія Мовчан розповіла, що загибла вийшла до дороги, щоб маршруткою передати передачу внукові до Львова на маршрутку, – повідомляє



Жінка додає, що загибла вже передала передачу й переходила дорогу назад, коли її збив автомобіль.



«Йшов сусід, який йшов зразу за нею, 2-3 метри. Як так не побачити людину, тим більше на переході? Водій каже, що вона кинулася під машину, але це нонсенс, це не може бути», – додала Євгенія Мовчан.



Жінка, яка назвалася дружиною водія, каже, що він їхав на роботу, а в аварії ніколи раніше не потрапляв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 7 грудня на повороті в селище Рокині Луцького району сталасяНевістка померлоїрозповіла, що загибла вийшла до дороги, щоб маршруткою передати передачу внукові до Львова на маршрутку, – повідомляє «Суспільне.Волинь» Жінка додає, що загибла вже передала передачу й переходила дорогу назад, коли її збив автомобіль.«Йшов сусід, який йшов зразу за нею, 2-3 метри. Як так не побачити людину, тим більше на переході? Водій каже, що вона кинулася під машину, але це нонсенс, це не може бути», – додала Євгенія Мовчан.Жінка, яка назвалася дружиною водія, каже, що він їхав на роботу, а в аварії ніколи раніше не потрапляв.

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