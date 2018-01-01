Передавала гостинці внукові у Львів: подробиці моторошної смерті в аварії під Луцьком
Сьогодні, 12:20
Вранці 7 грудня на повороті в селище Рокині Луцького району сталася моторошна аварія: жінку розірвало на шматки.
Невістка померлої Євгенія Мовчан розповіла, що загибла вийшла до дороги, щоб маршруткою передати передачу внукові до Львова на маршрутку, – повідомляє «Суспільне.Волинь».
Жінка додає, що загибла вже передала передачу й переходила дорогу назад, коли її збив автомобіль.
«Йшов сусід, який йшов зразу за нею, 2-3 метри. Як так не побачити людину, тим більше на переході? Водій каже, що вона кинулася під машину, але це нонсенс, це не може бути», – додала Євгенія Мовчан.
Жінка, яка назвалася дружиною водія, каже, що він їхав на роботу, а в аварії ніколи раніше не потрапляв.
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Невістка померлої Євгенія Мовчан розповіла, що загибла вийшла до дороги, щоб маршруткою передати передачу внукові до Львова на маршрутку, – повідомляє «Суспільне.Волинь».
Жінка додає, що загибла вже передала передачу й переходила дорогу назад, коли її збив автомобіль.
«Йшов сусід, який йшов зразу за нею, 2-3 метри. Як так не побачити людину, тим більше на переході? Водій каже, що вона кинулася під машину, але це нонсенс, це не може бути», – додала Євгенія Мовчан.
Жінка, яка назвалася дружиною водія, каже, що він їхав на роботу, а в аварії ніколи раніше не потрапляв.
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