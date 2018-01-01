У поліції прокоментували моторошну аварію під Луцьком. ФОТО





Аварія сталася 7 грудня. Потерпіла померла на місці пригоди, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



За кермом автомобіля перебував 52-річний лучанин. Керуючи транспортним засобом, водій наїхав на пішохода, 66-річну жительку Луцького району.



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Попередньо, потерпіла переходила проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Жінка померла на місці автопригоди.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілої.



Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці на дорозі поблизу села Рокині Луцького району автомобіль «Mercedes-Benz» збив на 66-річну місцеву жительку.Аварія сталася 7 грудня. Потерпіла померла на місці пригоди, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом автомобіля перебував 52-річний лучанин. Керуючи транспортним засобом, водій наїхав на пішохода, 66-річну жительку Луцького району.Попередньо, потерпіла переходила проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Жінка померла на місці автопригоди.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілої.Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди. Досудове розслідування триває.

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