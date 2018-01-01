Розповіли, де у Луцьку безхатьки зможуть переночувати у морози
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У Луцьку з понеділка 3 грудня розпочав працювати центр нічного перебування для бездомних осіб при благодійному фонді «Переображення».
Про це інформує прес-служба "Рух Реформації.Волинь".
Зазначається, що в період низької температури заклад працює без вихідних за адресою: м. Луцьк, вул. Станіславського,15а.
Час прийому з 9.00 до 13.00, час поселення з 18.00 до 20.00.
Дістатися до центру можна такими видами транспорту: маршрутні таксі №№ 9, 9а,10, 11, 28 та тролейбуси №№ 1, 2.
Відтак, ночувати в центрі може практично кожен безхатько, який звернеться за допомогою за умови виконання певних правил. Пройти обстеження у протитуберкульозному та шкірно-венерологічному диспансерах. Направлення на обстеження надає центр нічного перебування. Обстеження є безкоштовними. За нормами чинного законодавства медики йдуть на зустріч і не відмовляють даним особам.
Друга умова, на момент нічного перебування людина повинна бути тверезою. Правила є типовими та загальноприйнятими у подібних центрах по всій Україні.
Центр надає також соціально-побутові послуги. Людей забезпечують ліжко-місцем, є можливість користування душем, гарантується збереження речей та документів. Бездомних громадян у разі необхідності забезпечують одягом, взуттям, разовим харчуванням, послугами перукаря та першою медичною допомогою.
Дані громадяни можуть отримати допомогу у відновленні їх документів та послуги з працевлаштування. Волонтери центру надають психологічні послуги та пропонують скористатися можливістю потрапити на реабілітацію у центр для залежних людей, що діє при фонді «Переображення».
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Про це інформує прес-служба "Рух Реформації.Волинь".
Зазначається, що в період низької температури заклад працює без вихідних за адресою: м. Луцьк, вул. Станіславського,15а.
Час прийому з 9.00 до 13.00, час поселення з 18.00 до 20.00.
Дістатися до центру можна такими видами транспорту: маршрутні таксі №№ 9, 9а,10, 11, 28 та тролейбуси №№ 1, 2.
Відтак, ночувати в центрі може практично кожен безхатько, який звернеться за допомогою за умови виконання певних правил. Пройти обстеження у протитуберкульозному та шкірно-венерологічному диспансерах. Направлення на обстеження надає центр нічного перебування. Обстеження є безкоштовними. За нормами чинного законодавства медики йдуть на зустріч і не відмовляють даним особам.
Друга умова, на момент нічного перебування людина повинна бути тверезою. Правила є типовими та загальноприйнятими у подібних центрах по всій Україні.
Центр надає також соціально-побутові послуги. Людей забезпечують ліжко-місцем, є можливість користування душем, гарантується збереження речей та документів. Бездомних громадян у разі необхідності забезпечують одягом, взуттям, разовим харчуванням, послугами перукаря та першою медичною допомогою.
Дані громадяни можуть отримати допомогу у відновленні їх документів та послуги з працевлаштування. Волонтери центру надають психологічні послуги та пропонують скористатися можливістю потрапити на реабілітацію у центр для залежних людей, що діє при фонді «Переображення».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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