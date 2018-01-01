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На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО

На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО
На автодорозі Луцьк-Ковель, неподалік Волі Любитівської, автомобіль Audi з’їхав у кювет.

Подія трапилась сьогодні, 7 грудня, - інформує Патрульна поліція Волині.

Водій не постраждав, апасажир отримав незначні ушкодження, однак від госпіталізації відмовився. Патрульні поліцейські оформили необхідні матеріали та надали допомогу водієві.

На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО

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Теги: аварія, Ковель
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