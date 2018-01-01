На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО





Подія трапилась сьогодні, 7 грудня, - інформує Патрульна поліція Волині.



Водій не постраждав, апасажир отримав незначні ушкодження, однак від госпіталізації відмовився. Патрульні поліцейські оформили необхідні матеріали та надали допомогу водієві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Луцьк-Ковель, неподалік Волі Любитівської, автомобіль Audi з’їхав у кювет.Подія трапилась сьогодні, 7 грудня, - інформує Патрульна поліція Волині.Водій не постраждав, апасажир отримав незначні ушкодження, однак від госпіталізації відмовився. Патрульні поліцейські оформили необхідні матеріали та надали допомогу водієві.

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