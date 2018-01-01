На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:53
На автодорозі Луцьк-Ковель, неподалік Волі Любитівської, автомобіль Audi з’їхав у кювет.
Подія трапилась сьогодні, 7 грудня, - інформує Патрульна поліція Волині.
Водій не постраждав, апасажир отримав незначні ушкодження, однак від госпіталізації відмовився. Патрульні поліцейські оформили необхідні матеріали та надали допомогу водієві.
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Подія трапилась сьогодні, 7 грудня, - інформує Патрульна поліція Волині.
Водій не постраждав, апасажир отримав незначні ушкодження, однак від госпіталізації відмовився. Патрульні поліцейські оформили необхідні матеріали та надали допомогу водієві.
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