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У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО

У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
Аварія за участю двох авто сталася на проспекті Відродження в Луцьку.

Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.

Так, майже о 12 годині поблизу зупинки на проспекті Відродження легковик «Форд» в’їхав у вантажівку. У легковика - розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Внаслідок аварії - частково ускладнений рух транспорту. На місці працюють патрульні, які і з’ясовують причину ДТП.

Деталі – згодом.

У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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