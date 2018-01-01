У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 12:54
Аварія за участю двох авто сталася на проспекті Відродження в Луцьку.
Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.
Так, майже о 12 годині поблизу зупинки на проспекті Відродження легковик «Форд» в’їхав у вантажівку. У легковика - розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Внаслідок аварії - частково ускладнений рух транспорту. На місці працюють патрульні, які і з’ясовують причину ДТП.
Деталі – згодом.
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Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини.
Так, майже о 12 годині поблизу зупинки на проспекті Відродження легковик «Форд» в’їхав у вантажівку. У легковика - розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
Внаслідок аварії - частково ускладнений рух транспорту. На місці працюють патрульні, які і з’ясовують причину ДТП.
Деталі – згодом.
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