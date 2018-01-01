У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО





Про це повідомили очевидці, - пишуть



Так, майже о 12 годині поблизу зупинки на проспекті Відродження легковик «Форд» в’їхав у вантажівку. У легковика - розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.



Внаслідок аварії - частково ускладнений рух транспорту. На місці працюють патрульні, які і з’ясовують причину ДТП.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю двох авто сталася на проспекті Відродження в Луцьку.Про це повідомили очевидці, - пишуть Волинські новини Так, майже о 12 годині поблизу зупинки на проспекті Відродження легковик «Форд» в’їхав у вантажівку. У легковика - розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.Внаслідок аварії - частково ускладнений рух транспорту. На місці працюють патрульні, які і з’ясовують причину ДТП.Деталі – згодом.

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