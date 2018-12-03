вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через кір у селищі на Волині закрили школу

Через кір у селищі на Волині закрили школу
У Любешівській школі через кір на карантин закрили школу.

Про це повідомляє прес-служба Любешівської РДА.

Зазначається, що у зв’язку із зареєстрованим випадком захворювання на кір учня 5-го класу ОЗЗСО «Любешівський ліцей», наклали карантин терміном на 21 календарний день (з 03.12.2018 р. по 23.12.2018 р.).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, школа, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 13:27
У центрі Луцька невідомі розмалювали свастикою під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Через кір у селищі на Волині закрили школу
Сьогодні, 13:12
У Луцьку легковик «поцілував» вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 12:54
На трасі Луцьк-Ковель автівку занесло в кювет. ФОТО
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
У місті на Волині через кір продовжили канікули в школах У місті на Волині через кір продовжили канікули в школах
06 квітень, 11:45
У Ковелі школи закрились на карантин У Ковелі школи закрились на карантин
01 березень, 14:56
На Волині понад 100 шкіл закриті на карантин На Волині понад 100 шкіл закриті на карантин
28 лютий, 18:28
На Волині школу закрили на карантин На Волині школу закрили на карантин
27 лютий, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі арештували українців, які працювали на нелегальній фабриці
Сьогодні, 14:50
 0
Відзнаки Президента України отримали 30 військових з Рожища
Сьогодні, 14:40
 0
До гіпермаркету «Там Там» завітає святий Миколай*
Сьогодні, 14:23
 0
На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:11
 0
Попрощалися із загиблим воїном волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8