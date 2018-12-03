Через кір у селищі на Волині закрили школу
Сьогодні, 13:12
У Любешівській школі через кір на карантин закрили школу.
Про це повідомляє прес-служба Любешівської РДА.
Зазначається, що у зв’язку із зареєстрованим випадком захворювання на кір учня 5-го класу ОЗЗСО «Любешівський ліцей», наклали карантин терміном на 21 календарний день (з 03.12.2018 р. по 23.12.2018 р.).
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Про це повідомляє прес-служба Любешівської РДА.
Зазначається, що у зв’язку із зареєстрованим випадком захворювання на кір учня 5-го класу ОЗЗСО «Любешівський ліцей», наклали карантин терміном на 21 календарний день (з 03.12.2018 р. по 23.12.2018 р.).
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