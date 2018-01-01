У центрі Луцька невідомі розмалювали свастикою під'їзд. ФОТО





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Віктор Шутовський.



"В під'їзді №5 (кв. 69-80 невідомі зробили невдалу спробу залишити після себе слід в історії. На це бридко дивитися, особливо коли великі церковні свята на носі. Звертаюсь з проханням посприяти зафарбувати цей "малюнок", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі, 29 невідомі розмалювали свастикою під'їзд.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив"В під'їзді №5 (кв. 69-80 невідомі зробили невдалу спробу залишити після себе слід в історії. На це бридко дивитися, особливо коли великі церковні свята на носі. Звертаюсь з проханням посприяти зафарбувати цей "малюнок", - йдеться у повідомленні.

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