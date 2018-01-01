У центрі Луцька невідомі розмалювали свастикою під'їзд. ФОТО
Сьогодні, 13:19
У Луцьку на проспекті Волі, 29 невідомі розмалювали свастикою під'їзд.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Віктор Шутовський.
"В під'їзді №5 (кв. 69-80 невідомі зробили невдалу спробу залишити після себе слід в історії. На це бридко дивитися, особливо коли великі церковні свята на носі. Звертаюсь з проханням посприяти зафарбувати цей "малюнок", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Віктор Шутовський.
"В під'їзді №5 (кв. 69-80 невідомі зробили невдалу спробу залишити після себе слід в історії. На це бридко дивитися, особливо коли великі церковні свята на носі. Звертаюсь з проханням посприяти зафарбувати цей "малюнок", - йдеться у повідомленні.
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