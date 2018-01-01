Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО





Про це пише



За кілька годин сірі і похмурі вулиці міста стали білосніжними, що додало святкового настрою містянам і роботи комунальним підприємствам.



Тож пропонуємо переглянути фото засніженого ранку княжого міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 грудня зранку у Володимирі-Волинському засніжило.Про це пише Буг За кілька годин сірі і похмурі вулиці міста стали білосніжними, що додало святкового настрою містянам і роботи комунальним підприємствам.Тож пропонуємо переглянути фото засніженого ранку княжого міста.

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