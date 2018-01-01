Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 13:27
7 грудня зранку у Володимирі-Волинському засніжило.
Про це пише Буг.
За кілька годин сірі і похмурі вулиці міста стали білосніжними, що додало святкового настрою містянам і роботи комунальним підприємствам.
Тож пропонуємо переглянути фото засніженого ранку княжого міста.
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Про це пише Буг.
За кілька годин сірі і похмурі вулиці міста стали білосніжними, що додало святкового настрою містянам і роботи комунальним підприємствам.
Тож пропонуємо переглянути фото засніженого ранку княжого міста.
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