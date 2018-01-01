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Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО

Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
7 грудня зранку у Володимирі-Волинському засніжило.

Про це пише Буг.

За кілька годин сірі і похмурі вулиці міста стали білосніжними, що додало святкового настрою містянам і роботи комунальним підприємствам.

Тож пропонуємо переглянути фото засніженого ранку княжого міста.

Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО
Вулиці Володимира засипало снігом. ФОТО

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Теги: зима, сніг, фото
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