Кава з історією: як двоє луцьких атовців відкрили кафе. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
В Старому місті Луцька двоє учасників бойових дій на сході держави, які пройшли пекло Іловайського котла відкрили кав'ярню.
заклад розташований на вулиці Драгоманова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
В серпні 2014 року один із власників – Анатолій Форманюк брав участь у боях за Іловайськ. Тоді і потрапив в полон до сепаратистів, а через 10 днів їх обміняли. Ще на фронті у чоловіка виникла ідея розпочати власну справу. Згодом він познайомився з Миколою Кравчуком. Все обміркувавши, чоловіки вирішили разом відкрити кав'ярню.
"Продавати історію, але через каву. Кава в нас нормальна, не скажу, що вона найкраща, але доволі гідна, достойна. В нас є ще свій кондитерський цех", - розповів Микола.
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заклад розташований на вулиці Драгоманова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
В серпні 2014 року один із власників – Анатолій Форманюк брав участь у боях за Іловайськ. Тоді і потрапив в полон до сепаратистів, а через 10 днів їх обміняли. Ще на фронті у чоловіка виникла ідея розпочати власну справу. Згодом він познайомився з Миколою Кравчуком. Все обміркувавши, чоловіки вирішили разом відкрити кав'ярню.
"Продавати історію, але через каву. Кава в нас нормальна, не скажу, що вона найкраща, але доволі гідна, достойна. В нас є ще свій кондитерський цех", - розповів Микола.
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