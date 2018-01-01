Кава з історією: як двоє луцьких атовців відкрили кафе. ВІДЕО





заклад розташований на вулиці Драгоманова, - йдеться у сюжеті



В серпні 2014 року один із власників – Анатолій Форманюк брав участь у боях за Іловайськ. Тоді і потрапив в полон до сепаратистів, а через 10 днів їх обміняли. Ще на фронті у чоловіка виникла ідея розпочати власну справу. Згодом він познайомився з Миколою Кравчуком. Все обміркувавши, чоловіки вирішили разом відкрити кав'ярню.



"Продавати історію, але через каву. Кава в нас нормальна, не скажу, що вона найкраща, але доволі гідна, достойна. В нас є ще свій кондитерський цех", - розповів Микола.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Старому місті Луцька двоє учасників бойових дій на сході держави, які пройшли пекло Іловайського котла відкрили кав'ярню заклад розташований на вулиці Драгоманова, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині В серпні 2014 року один із власників –брав участь у боях за Іловайськ. Тоді і потрапив в полон до сепаратистів, а через 10 днів їх обміняли. Ще на фронті у чоловіка виникла ідея розпочати власну справу. Згодом він познайомився з. Все обміркувавши, чоловіки вирішили разом відкрити кав'ярню."Продавати історію, але через каву. Кава в нас нормальна, не скажу, що вона найкраща, але доволі гідна, достойна. В нас є ще свій кондитерський цех", - розповів Микола.

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