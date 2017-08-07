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У Луцьку чоловік погрожував підірвати гральний заклад. ФОТО

У Луцьку чоловік погрожував підірвати гральний заклад. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності 33-річний чоловік погрожував підірвати заклад.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Зазначають, що повідомлення про чоловіка, який погрожує підірвати гральний заклад, надійшло 7 листопада з проспекту Соборності, в Луцьку.

Громадянин перебував всередині і був затриманий охороною закладу.

Патрульні поліцейські, які прибули на місце, оформили на 33-річну особу необхідні матеріали.

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Теги: Луцьк, Соборності, поліція, затримання
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Коментарі 2
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Гральні заклади хіба законні?
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Однозначно, що незаконні ! Але коли їх кришують правоохоронці - то законні !
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