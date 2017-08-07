У Луцьку чоловік погрожував підірвати гральний заклад. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Зазначають, що повідомлення про чоловіка, який погрожує підірвати гральний заклад, надійшло 7 листопада з проспекту Соборності, в Луцьку.



Громадянин перебував всередині і був затриманий охороною закладу.



Патрульні поліцейські, які прибули на місце, оформили на 33-річну особу необхідні матеріали.



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