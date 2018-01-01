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У волинську школу дитина принесла пістолет

У волинську школу дитина принесла пістолет
У Рожищенський навчально-виховний комплекс №4 учень приніс пістолет.

Інцидент трапився у п’ятницю, 7 грудня. Про це редакції «Район. Рожище» повідомили очевидці.

За їхніми словами, дитина принесла до школи пістолета.

Наразі невідомо, чи є ця зброя бойовою.

Також цей випадок підтвердили і в поліції. На місці події працюють працівники правоохоронних органів.

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Теги: діти, зброя, Волинь
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