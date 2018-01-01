У волинську школу дитина принесла пістолет





Інцидент трапився у п’ятницю, 7 грудня. Про це редакції «



За їхніми словами, дитина принесла до школи пістолета.



Наразі невідомо, чи є ця зброя бойовою.



Також цей випадок підтвердили і в поліції. На місці події працюють працівники правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенський навчально-виховний комплекс №4 учень приніс пістолет.Інцидент трапився у п’ятницю, 7 грудня. Про це редакції « Район. Рожище » повідомили очевидці.За їхніми словами, дитина принесла до школи пістолета.Наразі невідомо, чи є ця зброя бойовою.Також цей випадок підтвердили і в поліції. На місці події працюють працівники правоохоронних органів.

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