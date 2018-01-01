У волинську школу дитина принесла пістолет
Сьогодні, 13:52
У Рожищенський навчально-виховний комплекс №4 учень приніс пістолет.
Інцидент трапився у п’ятницю, 7 грудня. Про це редакції «Район. Рожище» повідомили очевидці.
За їхніми словами, дитина принесла до школи пістолета.
Наразі невідомо, чи є ця зброя бойовою.
Також цей випадок підтвердили і в поліції. На місці події працюють працівники правоохоронних органів.
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Інцидент трапився у п’ятницю, 7 грудня. Про це редакції «Район. Рожище» повідомили очевидці.
За їхніми словами, дитина принесла до школи пістолета.
Наразі невідомо, чи є ця зброя бойовою.
Також цей випадок підтвердили і в поліції. На місці події працюють працівники правоохоронних органів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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