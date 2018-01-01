Новий сімейний клуб англійської у «Промені» розпочав набір на навчання*

У новий клуб англійської від мовного центру «Мандарин» розпочався набір на навчання.«Ми маємо лише 100 місць загалом саме у цьому клубі. Оскільки прагнемо максимально якісно надавати наші послуги, тому набір на заняття є обмеженим. Кожен наш учень – від наймолодших до старших – для нас надважливий.Ще до оголошення про офіційне відкриття клубу до нас звернулося чимало охочих займатися саме тут. Ми розповідали нашим студентам, друзям, знайомим про сімейний формат нашого закладу і вони з нетерпінням чекали відкриття». – розповідає засновниця школиУже зараз залишилося 48 місць. Тож, якщо ви бажаєте записати на заняття вашу дитину чи самі вивчати англійську – не зволікайте. Крім того, «Мандарин» лише до кінця грудня дарує кожному студентові клубу знижку на абонемент 500 грн.До слова, ціни на навчання становлять 1580 гривень за один модуль, котрий триває 2 місяці. Це, свого роду, один міні-рівень, який ви проходите за такий час. Повна програма триває від 4 до 8 місяців.Зареєструватися на навчання можна за посиланням:Крім того, уже 13 грудня відбудеться урочисте відкриття клубу у «Промені».Контакти: +380 (66) 703 78 73.