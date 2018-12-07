Які робочі дні у грудні переносяться на суботу
Сьогодні, 19:33
Через святкування Різдва і Нового року у грудні українцям доведеться працювати по суботах.
Останні 2 суботи цього року – 22 і 29 грудня будуть робочими, але понеділки, 24 і 31 грудня, будуть вихідними, йдеться в розпорядженні Кабміну, - пишуть Факти.
Це стосується тих, хто працює за встановленим 5-денним тижнем з двома вихідними.
Також в Кабміні наголосили, що розпорядження не поширюється на Пенсійний фонд, Укрпошту, Держказначейство і банківські установи.
Нагадаємо, 25 грудня 2018 року в Україні – Різдво Христове за григоріанським календарем.
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Останні 2 суботи цього року – 22 і 29 грудня будуть робочими, але понеділки, 24 і 31 грудня, будуть вихідними, йдеться в розпорядженні Кабміну, - пишуть Факти.
Це стосується тих, хто працює за встановленим 5-денним тижнем з двома вихідними.
Також в Кабміні наголосили, що розпорядження не поширюється на Пенсійний фонд, Укрпошту, Держказначейство і банківські установи.
Нагадаємо, 25 грудня 2018 року в Україні – Різдво Христове за григоріанським календарем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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