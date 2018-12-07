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Які робочі дні у грудні переносяться на суботу

Які робочі дні у грудні переносяться на суботу
Через святкування Різдва і Нового року у грудні українцям доведеться працювати по суботах.

Останні 2 суботи цього року – 22 і 29 грудня будуть робочими, але понеділки, 24 і 31 грудня, будуть вихідними, йдеться в розпорядженні Кабміну, - пишуть Факти.

Це стосується тих, хто працює за встановленим 5-денним тижнем з двома вихідними.

Також в Кабміні наголосили, що розпорядження не поширюється на Пенсійний фонд, Укрпошту, Держказначейство і банківські установи.

Нагадаємо, 25 грудня 2018 року в Україні – Різдво Христове за григоріанським календарем.

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Теги: вихідні, грудень
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