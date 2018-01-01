Відзнаки Президента України отримали 30 військових з Рожища





Вручення відбулось у четвер, 6 грудня, - пише



«Наш ранок розпочався з привітань особового складу військового комісаріату із доведенням урочистих наказів військового комісара Волинського обласного військового комісаріату та військового комісара Рожищенського районного військового комісаріату, вручили грамоти та оголосили подяки військовослужбовцям та працівникам ЗСУ за вагомий особистий внесок у розвиток наших Збройних Сил», – написав у мережі Facebook в.о військового комісара Рожищенського районного військового комісаріату Олександр Мяло.



Також вручили відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції» 30 військовослужбовцям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції» отримали 30 військовослужбовців.Вручення відбулось у четвер, 6 грудня, - пише Район.Рожище «Наш ранок розпочався з привітань особового складу військового комісаріату із доведенням урочистих наказів військового комісара Волинського обласного військового комісаріату та військового комісара Рожищенського районного військового комісаріату, вручили грамоти та оголосили подяки військовослужбовцям та працівникам ЗСУ за вагомий особистий внесок у розвиток наших Збройних Сил», – написав у мережі Facebook в.о військового комісара Рожищенського районного військового комісаріатуТакож вручили відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції» 30 військовослужбовцям.

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