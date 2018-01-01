У Польщі арештували українців, які працювали на нелегальній фабриці





Польські поліції викрили у Великопольському воєводстві незаконну фабрику виготовлення цигарок. Правоохоронці затримали 14 іноземців, зокрема 9 громадян України та 5 громадян Молдови, котрі працювали на незаконному виробництві, - пише



За словами майора Прикордонної служби Йоанни Конєчняк з Надодрянського відділу Прикордонної служби, професійна, незаконно діюча фабрика цигарок була в одному з населених пунктів на терені Косцянського повіту у Великопольському воєводстві.



У виробничому цеху співробітники Прикордонної служби виявили добре приховану, спеціально затемнену та приглушену незаконну фабрику. На місці знайшли виробничу лінію, що складалася з комплексу професійних машин для виготовлення цигарок, а також їхнього пакування.



На терені фабрики вилучили загалом понад 13,4 млн штук цигарок різних марок та понад 15,7 тонн тютюну без польських акцизних знаків вартістю приблизно 20 млн злотих (4,67 млн євро).



Прокуратура висунула затриманим іноземцям обвинувачення у виготовленні великої кількості тютюнових виробів без дозволів. Усіх їх взяли під тимчасовий тримісячний арешт.



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