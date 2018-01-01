На Волині у секонд-хенді почубилися відвідувачі





Про це йдеться у судовій справі, – пише



Інцидент трапився о 8-й годині ранку в магазині по вулиці Незалежності, 170-Б.



30-річний тимчасово безробітний ковельчанин підійшов до розкиданих на підлозі речей та хотів їх оглянути для подальшої можливої купівлі. Однак його почала шарпати за руки стороння жінка, щоб він не чіпав її речі. Виникла штовханина, під час якої лунала нецензурна лайка.



Патрульні поліцейські прибули на місце колотнечі за викликом жінки та склали на чоловіка протокол за дрібне хуліганство. Адміністративну справу невдовзі передали на розгляд суду.



«Перед відкриттям магазину адміністратор-продавець пояснила правила перебування і наголосила, щоб речі на підлогу покупці не кидали. Я намагався пояснити це жінці, щоб вона припинила вчиняти свої хуліганські дії, а саме розкидати речі по підлозі, на що остання почала ображати мене нецензурною лайкою, шарпати за руки та одяг», – розповів у суді чоловік.



Він запевнив, що не вчиняв дрібного хуліганства по відношенню до громадянки і на свій захист просив долучити до матеріалів справи фотографії, які зробив під час інциденту в магазині.



У судовому засіданні заслухали свідка, який розказав, що бачив, як в одному з відділів лежала на підлозі купа речей, до них підійшов чоловік та почав підіймати і оглядати, в цей час до нього підбігла жінка та почала шарпати його за руки та виривати речі, чим і спричинила конфлікт.



Ковельський міськрайонний суд прийшов до висновку, що протокол про адміністративне правопорушення складений патрульною поліцією безпідставно, ознак правопорушення в діях ковельчанина не встановлено, а тому справа підлягає до закриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в магазині вживаних речей «Планета Секонд-хенду» сталася шарпанина.Про це йдеться у судовій справі, – пише Район.Ковель Інцидент трапився о 8-й годині ранку в магазині по вулиці Незалежності, 170-Б.30-річний тимчасово безробітний ковельчанин підійшов до розкиданих на підлозі речей та хотів їх оглянути для подальшої можливої купівлі. Однак його почала шарпати за руки стороння жінка, щоб він не чіпав її речі. Виникла штовханина, під час якої лунала нецензурна лайка.Патрульні поліцейські прибули на місце колотнечі за викликом жінки та склали на чоловіка протокол за дрібне хуліганство. Адміністративну справу невдовзі передали на розгляд суду.«Перед відкриттям магазину адміністратор-продавець пояснила правила перебування і наголосила, щоб речі на підлогу покупці не кидали. Я намагався пояснити це жінці, щоб вона припинила вчиняти свої хуліганські дії, а саме розкидати речі по підлозі, на що остання почала ображати мене нецензурною лайкою, шарпати за руки та одяг», – розповів у суді чоловік.Він запевнив, що не вчиняв дрібного хуліганства по відношенню до громадянки і на свій захист просив долучити до матеріалів справи фотографії, які зробив під час інциденту в магазині.У судовому засіданні заслухали свідка, який розказав, що бачив, як в одному з відділів лежала на підлозі купа речей, до них підійшов чоловік та почав підіймати і оглядати, в цей час до нього підбігла жінка та почала шарпати його за руки та виривати речі, чим і спричинила конфлікт.Ковельський міськрайонний суд прийшов до висновку, що протокол про адміністративне правопорушення складений патрульною поліцією безпідставно, ознак правопорушення в діях ковельчанина не встановлено, а тому справа підлягає до закриття.

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