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У пожежі на Волині згоріла літня кухня

У пожежі на Волині згоріла літня кухня
У Маневичах горіла цегляна літня кухня.

Пожежа трапилась 6 грудня о 16:28, а приборкали вогонь о 18:51, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття будівлі, ліжко, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни споруди. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Тож рятувальники закликають волинян перевіряти індивідуальні системи опалення та печі.

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Теги: Маневичі, пожежа
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