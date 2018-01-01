У пожежі на Волині згоріла літня кухня





Пожежа трапилась 6 грудня о 16:28, а приборкали вогонь о 18:51, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття будівлі, ліжко, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни споруди. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.



Тож рятувальники закликають волинян перевіряти індивідуальні системи опалення та печі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах горіла цегляна літня кухня.Пожежа трапилась 6 грудня о 16:28, а приборкали вогонь о 18:51, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття будівлі, ліжко, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни споруди. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.Тож рятувальники закликають волинян перевіряти індивідуальні системи опалення та печі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію