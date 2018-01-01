У пожежі на Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 15:00
У Маневичах горіла цегляна літня кухня.
Пожежа трапилась 6 грудня о 16:28, а приборкали вогонь о 18:51, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття будівлі, ліжко, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни споруди. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Тож рятувальники закликають волинян перевіряти індивідуальні системи опалення та печі.
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Пожежа трапилась 6 грудня о 16:28, а приборкали вогонь о 18:51, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Вогонь знищив частину покрівлі та перекриття будівлі, ліжко, речі домашнього вжитку, пошкодив стіни споруди. Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Тож рятувальники закликають волинян перевіряти індивідуальні системи опалення та печі.
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