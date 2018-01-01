вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь

У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь
У Луцьку муніципали вкотре виявили магазини, де продавали алкоголь вночі.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Повідомляють, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на продавців магазину, які знаходиться біля зупинки «Тубдиспансер» на вулиці Львівській та магазину «Садочок», що на проспекті Грушевського, 20а склали адмінпротоколи.

Жінки продали покупцям вино в період, коли не мали права цього робити.

У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь
У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь
У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: алкоголь, Луцьк, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку ловили «автоандонів». ФОТО
Сьогодні, 15:27
Погода на вихідні: у Луцьку очікують різке потепління
Сьогодні, 15:20
У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь
Сьогодні, 15:15
У пожежі на Волині згоріла літня кухня
Сьогодні, 15:00
На Волині у секонд-хенді почубилися відвідувачі
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Луцькі муніципали покарали продавця, яка вночі торгувала алкоголем. ФОТО Луцькі муніципали покарали продавця, яка вночі торгувала алкоголем. ФОТО
30 листопад, 09:33
У Луцьку покарали продавця кіоску, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО У Луцьку покарали продавця кіоску, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО
21 листопад, 09:25
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
24 жовтень, 11:22
У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО У Луцьку муніципали вилучили майже 70 літрів сурогату. ФОТО
22 жовтень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту
Сьогодні, 16:22
 0
Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
Сьогодні, 16:14
 0
Моторошна знахідка: у закинутій будівлі виявили тіло немовляти
Сьогодні, 16:12
 0
Струмом може вбити людину: лучани скаржаться на небезпечні дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8