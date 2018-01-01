У Луцьку викрили два магазини, які вночі продають алкоголь





Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Повідомляють, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на продавців магазину, які знаходиться біля зупинки «Тубдиспансер» на вулиці Львівській та магазину «Садочок», що на проспекті Грушевського, 20а склали адмінпротоколи.



Жінки продали покупцям вино в період, коли не мали права цього робити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали вкотре виявили магазини, де продавали алкоголь вночі.Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Повідомляють, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради на продавців магазину, які знаходиться біля зупинки «Тубдиспансер» на вулиці Львівській та магазину «Садочок», що на проспекті Грушевського, 20а склали адмінпротоколи.Жінки продали покупцям вино в період, коли не мали права цього робити.

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