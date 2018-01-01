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У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО

У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили продавців сурогатного алкоголю.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

Під час рейду на ринку «Північний» в торгівельному павільйоні №110 викрили «наливайку», де знайдено більше 21-ї літри забороненої продукції. Горілка була заздалегідь підготовлена до реалізації та розлита в пластикову та скляну тару.

Ще одну «точку» виявили на території загального користування на вулиці Теремнівській, 1. Тут інспектори вилучили дві літри алкоголю.

На продавців сурогату складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, Луцьк
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