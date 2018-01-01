У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО

У Луцьку муніципали викрили продавців сурогатного алкоголю.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.Під час рейду на ринку «Північний» в торгівельному павільйоні №110 викрили «наливайку», де знайдено більше 21-ї літри забороненої продукції. Горілка була заздалегідь підготовлена до реалізації та розлита в пластикову та скляну тару.Ще одну «точку» виявили на території загального користування на вулиці Теремнівській, 1. Тут інспектори вилучили дві літри алкоголю.На продавців сурогату складено адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 156 КУпАП, які будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.