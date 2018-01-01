Погода на вихідні: у Луцьку очікують різке потепління
Сьогодні, 15:20
Опади очікуються практично по всій країні.
На вихідних в Україні очікується потепління, у більшості регіонів пройдуть дощі та сніг, - пише https://pogoda.unian.ua/news/10367505-pogoda-na-vihidni-do-ukrajini-priyde-poteplinnya-z-doshchami-ta-snigom-karta.html.
У Києві в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°. У неділю також очікуються опади, -1°...+2°.
У Львові в суботу очікується дощ, вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде дощ, +1°...+5°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень -3°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +4°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -1°...0°. У неділю до +3°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю -1°...+4°.
Погода в Харкові: у суботу без опадів, температура вночі -6°, вдень -4°. У неділю -1°...+1°, пройде сніг з дощем.
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю дощ, температура повітря -1°...+2°.
У Сімферополі завтра без опадів, 0°...+4°. У неділю +4°...+10°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю пройде дощ, температура до +3°.
У Краматорську в суботу хмарно і без опадів, температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю температура до +3°, сильний сніг з дощем.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -7°, вдень -1°. У неділю +1°...+3°, пройде сніг.
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На вихідних в Україні очікується потепління, у більшості регіонів пройдуть дощі та сніг, - пише https://pogoda.unian.ua/news/10367505-pogoda-na-vihidni-do-ukrajini-priyde-poteplinnya-z-doshchami-ta-snigom-karta.html.
У Києві в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -1°, вдень 0°. У неділю також очікуються опади, -1°...+2°.
У Львові в суботу очікується дощ, вночі 0°, вдень +3°. У неділю пройде дощ, +1°...+5°.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень -3°, пройде дощ. У неділю вночі +1°, вдень +4°, також очікуються опади.
У Вінниці в суботу пройде сніг, температура повітря -1°...0°. У неділю до +3°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі +1°, вдень +7°. У неділю -1°...+4°.
Погода в Харкові: у суботу без опадів, температура вночі -6°, вдень -4°. У неділю -1°...+1°, пройде сніг з дощем.
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю дощ, температура повітря -1°...+2°.
У Сімферополі завтра без опадів, 0°...+4°. У неділю +4°...+10°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -3°, вдень 0°. У неділю пройде дощ, температура до +3°.
У Краматорську в суботу хмарно і без опадів, температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю температура до +3°, сильний сніг з дощем.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -7°, вдень -1°. У неділю +1°...+3°, пройде сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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