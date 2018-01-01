На двох вулицях у Луцьку жителі влаштували сміттєзвалище. ФОТО

У Луцьку інспектори муніципальної варти склали протоколи на жителів міста, які викинули на вулицю гілля та будівельне сміття.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.На полігон твердих побутових відходів перетворили прибудинкові території мешканці вулиць Ландау, 10 та Олени Теліги, 4. Будівельним сміттям вони просто встелили землю, чим порушили п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька» (на об’єктах благоустрою міста забороняється засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо).Сміття помітив інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради й на вулиці Потебні, 31, відреагувавши на скаргу громадян, які зателефонували на телефон «гарячої» лінії департаменту муніципальної варти. Тут жителі зрізали гілля дерев, однак прибрати його забули.На усіх громадян, які порушили «Правила благоустрою міста Луцька» інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП.