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Може викликати рак: в Україні заборонили препарат від високого тиску

Може викликати рак: в Україні заборонили препарат від високого тиску
В Україні наклали постійну заборону на застосування і реалізацію лікарського засобу "Вазар А" для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності.

Таке рішення прийняла Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 5 грудня, - пише 24 канал.

Держлікслужба постановила вилучити всі серії цього препарату виробником якого є "ПЛІВА Хрватска д.о.о.", Хорватія.

Зазначається, що препарат "Вазар А" містить діючу речовину валсартан, в якій є домішка N-nitrosodiethylamine (NDEA) у концентрації, що перевищує граничну величину. Ця домішка може бути бути канцерогенною (викликає рак) для людини.

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Теги: ліки, заборона, медицина
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