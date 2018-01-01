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Що на Волині цьогоріч найбільше виросло в ціні

Що на Волині цьогоріч найбільше виросло в ціні
Цього року на Волині подорожчала їжа, тарифи на комуналку, медицина та транспорт.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у січні–жовтні становив 107,7%, в Україні – 107,4% (у відповідному періоді минулого року – 112,1% та 111,5% відповідно).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились загалом на 4,9%. Подорожчали хліб, пшеничне борошно, макаронні вироби, м'ясо птиці, риба та продукти з риби, свинина, масло, сметана, яловичина і телятина на 22,7–2,6%. В той же час знизилиcь ціни на гречані крупи, фрукти, цукор та овочі на 20,3–4,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 4,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій – на 28,6%, каналізацію – на 15,0%, водопостачання – на 12,8%, гарячу воду – на 10,2%, опалення – на 6,7%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 8,9% відбулося внаслідок подорожчання послуг лікарень на 28,5%, амбулаторних послуг – на 9,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 6,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 13,2% зумовлено подорожчанням палива та мастил на 18,6% та транспортних послуг на 17,6%.

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Теги: ціни, цифри, статистика, їжа
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