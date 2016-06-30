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Струмом може вбити людину: лучани скаржаться на небезпечні дерева. ВІДЕО

Струмом може вбити людину: лучани скаржаться на небезпечні дерева. ВІДЕО
Мешканці двору на Кравчука, 34а в Луцьку скаржаться на комунальників, які не обрізають гілля дерев біля ліній електропередач.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

"Це може призвести до удару струмом будь-яку людину", - мовив місцевий мешканець Анатолій.

Чоловік розповідає, що до місцевої влади почав звертатися ще 2015 року, однак досі на його прохання зрізати дерева не відреагували.

Директор департаменту ЖКГ Луцькради Юрій Крась пояснив, що для того аби зрізати дерева необхідно провести обстеження.

Деталі – у сюжеті:



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Теги: скарга, лучани, дерева
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